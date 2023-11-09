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Четверг, 9 ноября 2023, 10:37 мск

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Жителя Архангельска поймали с партией наркотиков в микроволновке

Житель Архангельска пытался перевезти крупную партию наркотиков, спрятав их в микроволновку. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Московской области.

Мужчину остановили, чтобы проверить документы. Полицейские заметили, что водитель сильно нервничает без видимых причин. Осмотр показал, что в микроволновке, которую он вез, находится около четырех килограмм запрещенных веществ.

По данным МВД, наркокурьер забрал партию из почтамата в столице и спрятал в микроволновку, чтобы перевезти в Вологду. Экспертиза показала, что в одном из свертков находился почти один килограмм мефедрона.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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