Жителя Архангельска поймали с партией наркотиков в микроволновке

Житель Архангельска пытался перевезти крупную партию наркотиков, спрятав их в микроволновку. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Московской области.

Мужчину остановили, чтобы проверить документы. Полицейские заметили, что водитель сильно нервничает без видимых причин. Осмотр показал, что в микроволновке, которую он вез, находится около четырех килограмм запрещенных веществ.

По данным МВД, наркокурьер забрал партию из почтамата в столице и спрятал в микроволновку, чтобы перевезти в Вологду. Экспертиза показала, что в одном из свертков находился почти один килограмм мефедрона.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»