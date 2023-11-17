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Пятница, 17 ноября 2023, 13:45 мск

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В Саратове после пожара в доме обнаружили расчлененный труп

В Саратове после тушения пожара в квартире обнаружили труп, у которого отсутствовали конечности. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Пожар произошел в доме по улице Чайковского. После ликвидации пожара обнаружено тело 70-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в региональном управлении СКР.

Источник РЕН ТВ уточнил, что тело было расчленено. «У трупа нет ног и руки. Голова отрезана не полностью», – рассказал собеседник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «Следователем СК проведен осмотр места происшествия, выполняются мероприятия, направленные на установление причастного к совершению преступления лица, сбор и закрепление доказательств», – добавили в ведомстве.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,