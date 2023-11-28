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Вторник, 28 ноября 2023, 14:24 мск

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В России разоблачили сеть нарколабораторий и изъяли тонны наркотиков

Правоохранители раскрыли сеть нарколабораторий, которую курировали из Украины. В результате были задержаны более 20 человек и изъяты тонны готовых наркотиков и прекурсоров. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Группировка орудовала в нескольких регионах страны – Московской, Псковской и Рязанской областях.

«Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в рамках предварительного расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика, а также 35 с лишним тонн компонентов для его изготовления», – говорится в сообщении.

В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев. В ходе расследования проведены десятки осмотров мест происшествий и опознаний, допрошено более 60 свидетелей, выполнено свыше 70 экспертиз.

Предварительное расследование уголовного дела в отношении пятерых обвиняемых находится на завершающей стадии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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