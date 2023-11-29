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Среда, 29 ноября 2023, 12:09 мск

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Бастрыкин велел возбудить дело после избиения мигрантами мужчины в Калининграде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением мигрантами мужчины в Калининграде. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Ранее в соцсетях появилась информация, что 27 ноября этого года в Калининграде группа мигрантов избила молодого человека на улице. Пострадавший попытался укрыться в рейсовом автобусе, однако злоумышленники вывели его из общественного транспорта и продолжили избивать.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК РФ по Калининградской области Дмитрию Бочарову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах», – говорится в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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