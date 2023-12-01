Ростовские полицейские угрожали подбросить наркотики местным жителям

В Ростовской области полицейских из отдела наркоконтроля заподозрили в вымогательстве. Они угрожали подбросить наркотики жителям, если те не дадут взятку.

Трое правоохранителей были уволены в октябре прошлого года после внутренней проверки, сообщает телеграм-канал «Baza». Через год было возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

По версии следствия, полицейские в августе 2022 года ворвались в квартиру к двум местным жителям, избили их и потребовали 3 млн рублей, угрожая, что подкинут наркотики.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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