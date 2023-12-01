российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 декабря 2023, 09:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Ростовские полицейские угрожали подбросить наркотики местным жителям

В Ростовской области полицейских из отдела наркоконтроля заподозрили в вымогательстве. Они угрожали подбросить наркотики жителям, если те не дадут взятку.

Трое правоохранителей были уволены в октябре прошлого года после внутренней проверки, сообщает телеграм-канал «Baza». Через год было возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

По версии следствия, полицейские в августе 2022 года ворвались в квартиру к двум местным жителям, избили их и потребовали 3 млн рублей, угрожая, что подкинут наркотики.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В России разоблачили сеть нарколабораторий и изъяли тонны наркотиков / В Башкирии ликвидировали нарколабораторию и изъяли полтонны реактивов / В Ленобласти школьник попал в больницу с отравлением наркотиками / Сибирские таможенники изъяли рекордную партию веществ для производства наркотиков / Жителя Архангельска поймали с партией наркотиков в микроволновке / В Японии двух граждан РФ осудят за перевозку наркотиков / Житель Алтайского края едва не умер из-за галлюциногенных грибов, которые сам вырастил / В Испании раскрыли крупнейшую сеть контрабанды кокаина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,