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Среда, 6 декабря 2023, 18:03 мск

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В центре Луганска террористы взорвали автомобиль: ранен депутат ЛНР

Сегодня в центре Луганска произошел теракт: взорвался автомобиль, в результате чего был ранен депутат Луганской народной республики Олег Попов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона в центре города. По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов», – уточнил Рогов в своём телеграм-канале.

Луганск, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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