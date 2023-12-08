Первые задержания прошли после стрельбы в брянской гимназии

После стрельбы в брянской гимназии №5 задержаны три человека. По информации источников РИА «Новости» и ТАСС, правоохранители задержали женщину-охранника школы, где произошло ЧП, директора частного охранного предприятия, которое отвечало за охрану учебного заведения, и отца стрелявшей восьмиклассницы.

«Задержаны гендиректор ЧОП «Экскалибур» Сергей Поддубный и школьная охранница Галина Черткова, а также отец погибшей девочки, которая пронесла в школу ружье и стреляла в одноклассников», – рассказал собеседник РИА «Новости».

По сведениям источника ТАСС, отца девочки задержали по статье 224 УК РФ (небрежное хранение оружия).

В отношении руководителя ЧОП и охранницы возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает телеграм-канал Baza.

В свою очередь телеграм-канал SHOT информирует, что следователи проверяют действия руководства гимназии по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). По его данным, директор школы после 12-часового допроса пока отпущена под обязательство о явке.

Задержание фигурантов прошло в ночь на пятницу. Сейчас задержанных допрашивают. В ЧОП «Экскалибур» до этого были проведены обыски.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в гимназии не работал металлодетектор, поэтому школьница смогла пронести отцовское помповое ружье. Оборудование не было установлено на входе в образовательное учреждение и подключено. «Рамки металлодетектора в школе были, вчера их изъяли, они не были установлены и подключены, они не стояли на входе, через них не ходили», – рассказал собеседник РИА «Новости». Телеграм-канал Mash до этого сообщал, что рамка металлодетектора стояла в упаковочной пленке недалеко от входной двери и не была подключена к сети.

Накануне ученица восьмого класса принесла в гимназию отцовское помповое ружье «Бекас-3», пронеся его через пост охраны в тубусе для бумаг, и во время урока начала стрелять по ученикам. Пять школьников ранены, одна ученица погибла. Нападавшая покончила с собой. Двух раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, вертолетом привезли на лечение в Москву.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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