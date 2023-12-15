Отца устроившей стрельбу в Брянске девочки выпустили из СИЗО

Брянский областной суд смягчил меру пресечения отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5. Мужчину отпустили из-под стражи и запретили ему определенные действия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Ранее отец девочки Дмитрий Афанаскин и его защитник подали апелляционные жалобы на арест. Постановление об избрании меры пресечения для отца школьницы также обжаловала областная прокуратура.

«Апелляционным постановлением Брянского областного суда жалобы и представление частично удовлетворены – мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемый, принимавший участие в заседании по видео-конференц-связи, освобожден из-под стражи», – сказано в сообщении.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в гимназию отцовское помповое ружье «Бекас-3», пронеся его через пост охраны в тубусе для бумаг, и во время урока начала стрелять по одноклассникам. Пять школьников получили ранения, одна ученица погибла. Нападавшая покончила с собой.

После инцидента были арестованы отец стрелявшей школьницы, женщина-охранник и директор ЧОП, которое отвечало за охрану гимназии. Замдиректора гимназии, отвечавшая за административно-хозяйственную работу, помещена под домашний арест.

Дмитрию Афанаскину вменили небрежное хранение оружия, повлекшее смерть двух лиц (ч. 2 ст. 224 УК РФ), и доведение до самоубийства несовершеннолетнего (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ). Мужчина свою вину в доведении дочери до суицида не признал и отказался от дачи показаний.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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