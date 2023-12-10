Суд в Брянске назначил домашний арест замдиректора гимназии, где произошла стрельба

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест до 7 февраля Ларису Католикову, заместителя директора гимназии №5, где восьмиклассница устроила стрельбу. Ее обвиняют в халатности. Католикова отвечала за административно-хозяйственную работу.

Подозреваемая заявила в суде, что со стороны администрации в учебном заведении «были созданы все условия, чтобы детям было безопасно и комфортно в нашей гимназии заниматься, контрольно-пропускной пункт функционировал, все камеры [видеонаблюдения] работали». По ее словам, она не понимает, почему в халатности обвинили именно ее. «Если бы оголенный провод убил ребенка, я приняла бы в свой адрес, но вот этот случай, я не знаю», – сказала она.

Адвокат замдиректора при назначении меры пресечения просил учесть состояние здоровья обвиняемой и тот факт, что ее младший сын находится в зоне проведения специальной военной операции, передает ТАСС.

Накануне суд арестовал на два месяца женщину-охранника и директора ЧОП, которое отвечало за охрану гимназии.

Сегодня суд примет решение о мере пресечения для отца стрелявшей школьницы, обвиняемого в небрежном хранении оружия (ст. 224 УК РФ) и доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Мужчина свою вину в доведении дочери до суицида не признал и отказался от дачи показаний.

Обновлено. Отец ученицы, стрелявшей в брянской гимназии, заключен под стражу на два месяца. Такое решение принял Советский районный суд Брянска. Заседание проходило в закрытом формате, сообщает телеграм-канал Mash. Обвинение вменило ему доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери и небрежное хранении оружия. В ответ отец девочки заявил, что «жил ради дочерей и не применял к ним насилия». Он попросил не лишать его свободы, так как это разрушит семью.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в гимназию отцовское помповое ружье «Бекас-3», пронеся его через пост охраны в тубусе для бумаг, и во время урока начала стрелять по одноклассникам. Пять школьников ранены, одна ученица погибла. Нападавшая покончила с собой. Двух раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, вертолетом привезли на лечение в Москву.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц гимназии. В ходе проверки прокуратура установила, что стационарный металлодетектор со входа в школу был убран. «Это создало условия для прохода ученицы 8 класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием», – заявили в надзорном ведомстве.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube