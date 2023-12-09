В Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба

В Брянске по делу о стрельбе в гимназии №5 задержали заместителя директора учебного заведения Ларису Католикову. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Женщину подозревают в халатности, повлекшей смерть двух лиц.

Задержанная замруководителя гимназии отвечала за административно-хозяйственную работу, уточняет SHOT. Следствие полагает, что именно ее халатные действия привели к тому, что 14-летняя восьмиклассница смогла пронести в школу отцовское помповое ружье и затем расстрелять одноклассников.

Накануне стало известно о задержании отца стрелявшей по статье 224 УК РФ (небрежное хранение оружия). Также были задержаны женщина-охранник гимназии, где произошло ЧП, и директор частного охранного предприятия, которое отвечало за охрану школы. Кроме того, следователи возбудили дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе в школу, его фигурантами стали должностные лица гимназии.

По сведениям Baza, в отношении отца восьмиклассницы возбуждено еще одно уголовное дело – по статье «Доведение до самоубийства». Следствие предполагает, что на решение девочки устроить стрельбу в школе могли повлиять ее взаимоотношения с отцом.

Отмечается, что мужчине уже предъявлено обвинение по двум статьям.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в гимназию отцовское помповое ружье «Бекас-3», пронеся его через пост охраны в тубусе для бумаг, и во время урока начала стрелять по одноклассникам. Пять школьников ранены, одна ученица погибла. Нападавшая покончила с собой. Двух раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, вертолетом привезли на лечение в Москву.

Источник РИА «Новости» сообщал, что в гимназии не работал металлодетектор, поэтому школьница смогла пронести отцовское помповое ружье. Позже региональная прокуратура уточнила, что утром 7 декабря в гимназии, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, металлодетектор со входа был убран. «Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. Это создало условия для прохода ученицы 8 класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием», – заявили в надзорном ведомстве.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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