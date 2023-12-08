Уголовное дело о халатности возбудили против должностных лиц гимназии в Брянске

Уголовное дело о халатности возбуждено после стрельбы в гимназии №5 в Брянске. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Его фигурантами стали должностные лица образовательного учреждения.

«По результатам рассмотрения прокурорской проверки в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами гимназии должностных обязанностей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что утром 7 декабря в брянской гимназии №5, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран.

«Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. Это создало условия для прохода ученицы 8 класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием», – заявили в прокуратуре.

Накануне восьмиклассница принесла в гимназию отцовское помповое ружье «Бекас-3», пронеся его через пост охраны в тубусе для бумаг, и во время урока начала стрелять по одноклассникам. Пять школьников ранены, одна ученица погибла. Нападавшая покончила с собой. Двух раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, вертолетом привезли на лечение в Москву.

Сегодня стало известно, что по делу о стрельбе в гимназии задержаны женщина-охранник школы, где произошло ЧП, директор частного охранного предприятия, которое отвечало за охрану учебного заведения, и отец стрелявшей ученицы. Отца девочки задержали по статье 224 УК РФ (небрежное хранение оружия). Также сообщалось, что следователи проверяют действия руководства школы по статье «Халатность».

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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