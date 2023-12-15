российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 декабря 2023, 16:08 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Красноярске наркодилер прятал наркотики в мандарины

В Красноярске задержали местного жителя по подозрению в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Полицейским поступила информация, что 37-летний планирует сбыть крупную партию наркотиков. Мужчину задержали, при себе у него была сумка с мандаринами и картофелем.

Правоохранители вскрыли фрукты и овощи и обнаружили в них свертки с запрещенным веществом. В общей сложности было изъято 23 пакетика с 23,5 грамма наркотиков.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В ООН назвали Мьянму крупнейшим в мире производителем опиума / Ростовские полицейские угрожали подбросить наркотики местным жителям / В России разоблачили сеть нарколабораторий и изъяли тонны наркотиков / В Башкирии ликвидировали нарколабораторию и изъяли полтонны реактивов / В Ленобласти школьник попал в больницу с отравлением наркотиками / Сибирские таможенники изъяли рекордную партию веществ для производства наркотиков / Жителя Архангельска поймали с партией наркотиков в микроволновке / В Японии двух граждан РФ осудят за перевозку наркотиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,