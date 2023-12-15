В Красноярске наркодилер прятал наркотики в мандарины

В Красноярске задержали местного жителя по подозрению в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Полицейским поступила информация, что 37-летний планирует сбыть крупную партию наркотиков. Мужчину задержали, при себе у него была сумка с мандаринами и картофелем.

Правоохранители вскрыли фрукты и овощи и обнаружили в них свертки с запрещенным веществом. В общей сложности было изъято 23 пакетика с 23,5 грамма наркотиков.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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