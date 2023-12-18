Глава самарского главка МЧС задержан по подозрению в многомиллионных взятках

Правоохранители задержали начальника главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника, высокопоставленного сотрудника МЧС подозревают «в коррупционных преступлениях, сопряженных с вымогательством». В настоящее время проводятся обыски, добавил он, отметив, что обвинение Бойко пока не предъявлено. Расследование ведет Следственный комитет РФ.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что начальника ГУ МЧС по Самарской области задержали по обвинению в многомиллионных взятках.

«По версии следствия, долгое время он оказывал покровительство группе компаний «Витязь», занимавшихся пожарной безопасностью. За продвижение интересов «Витязя» генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 млн рублей», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Он добавил, что вместе с Бойко задержаны руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник. По его словам, во время обысков «изъята «черная бухгалтерия», подтверждающая регулярные передачи взяток генералу».

Расследование проводится по ч. 6 ст. 290 и ч.5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах), отметил Хинштейн. Уже сегодня всех трех фигурантов могут доставить в Москву, добавил он.

Бойко возглавляет главное управление МЧС России по Самарской области с марта 2014 года.

Самара, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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