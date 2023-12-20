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Среда, 20 декабря 2023, 10:45 мск

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В Сибири поймали наркодилера, который делал закладки вдоль железной дороги

В Новосибирске поймали распространителя наркотиков. При себе у него были несколько свертков с запрещенными веществами. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

27-летнего местного жителя задержали сотрудники транспортной полиции. Мужчина делал закладки с наркотиками вдоль железнодорожных путей в Ленинском районе.

У наркодилера обнаружили 18 свертков с запрещенным веществом, он также успел сделать 22 тайника с гашишем.

Во время обыска по месту жительства преступника нашли предметы, используемые для фасовки наркотиков. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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