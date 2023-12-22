В Саратове задержанному попытались передать шаурму с наркотиком

В саратовский изолятор временного содержания попытались пронести шаурму с наркотиком. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Подозрительную шаурму обнаружили в посылке, которая предназначалась для 33-летнего задержанного по административной статье.
«Внутри начинки были пакеты. Оказалось, что это 0,51 грамма марихуаны», – уточнили в ведомстве.
Оставившего передачу мужчину задержали. Оказалось, что ранее он был судим. В ходе обыска у него нашли четыре шприца и упаковки с неизвестным веществом, спрятанные в обуви. Экспертиза установила, что это был мефедрон весом 0,4 грамма.
Саратов, Зоя Осколкова
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