Путину доложили об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении десантного корабля

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подробностей он не привел.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ минувшей ночью атаковали порт Феодосии. В результате удара в домах, прилегающих к территории порта, выбило окна, аналогичные повреждения получил железнодорожный вокзал.

По последним данным минздрава РК, число пострадавших при атаке ВСУ возросло до пяти человек, один из них погиб, двое госпитализированы и еще двум оказана амбулаторная помощь.

Минобороны сообщало, что во время ночного удара ВСУ по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ РФ. По данным ведомства, авиационные управляемые ракеты были запущены с двух украинских самолетов Су-24. Оба самолета были уничтожены ПВО России в районе поселка Жовтень, в 125 километрах северо-восточнее Николаева.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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