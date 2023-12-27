В Москве ребенок попал в больницу после удара током от новогодней гирлянды

На западе Москвы двухлетнюю девочку ударило током от елочной гирлянды. Ребенок госпитализирован, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел накануне на глазах у матери девочки. Малышка находилась в комнате и схватилась рукой за гирлянду на новогодней елке. Ребенок получил удар током и был доставлен в больницу с диагнозом «электротравма». Информации о состоянии девочки нет.

Правоохранители проводят проверку по факту инцидента. Известно, что семья пострадавшей девочки является благополучной.

Ранее сообщалось, что в Омске при пожаре из-за неисправной новогодней гирлянды погибла пожилая женщина с двумя маленькими внуками. В Свердловской области годовалый мальчик скончался от удара током, оборвав новогоднюю гирлянду.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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