В Чехии россиянина обвинили в финансовых махинациях

В Чехии задержали гражданина России, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает издание Deník N.

По словам представителя чешской полиции, гражданин РФ был задержан в аэропорту Праги непосредственно по прилету самолета из Риги. Арест был произведен на основании международного ордера.

Российские правоохранительные органы теперь ожидают выдачи фигуранта на родину в связи с допущенными им финансовыми махинациями. Вопрос депортации в скором времени рассмотрит городской суд Праги.

Отмечается, что аферист в последнее время скрывался в Латвии и собирался перебраться через Чехию во Францию, где ранее просил убежища.

Прага, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube