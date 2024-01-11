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Четверг, 11 января 2024, 18:30 мск

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Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области

Сегодня атаке ВСУ подверглось село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, противник использовал дрон-камикадзе.

«В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с МО», – уточнил губернатор в своём телеграм-канале.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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