ПВО перехватила украинский дрон над Брянской областью

Силы противоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Суземским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил глава области.

Минобороны России подтвердило сбитие дрона ВСУ над Брянской области. По данным ведомства, атака Киева с применением БПЛА пресечена около 13:40 мск.

Напомним, в ночь на 16 января система ПВО обезвредила восемь беспилотников над Воронежской областью, четыре – над Белгородской. Обломки БПЛА попали в жилой дом в Воронеже, в результате была ранена 10-летняя девочка.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что упавшие обломки сбитых украинских дронов повредили более 35 квартир в трех десятиэтажных домах Воронежа. Всего повреждения получили семь многоквартирных домов на улицах Тепличная и Острогожская. В городе введен режим ЧС. Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал горожанам, что выбитые окна оперативно заменят, а ущерб движимому имуществу возместят.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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