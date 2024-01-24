У жителя Херсонской области нашли 200 патронов, 20 снарядов для зенитки и наркотики

У жителя Херсонской области обнаружили боеприпасы и наркотики. Мужчина утверждает, что нашел все это у железной дороги. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Полицейские нагрянули домой к 48-летнему жителю поселка Брилевка Алешкинского района. «На территории частного дома стражи правопорядка обнаружили и изъяли 209 патронов, 21 снаряд к зенитному орудию, 2 взрывателя от артиллерийских снарядов, 3 цилиндрических предмета неизвестного назначения, 12 кг пороха, а также 500 г вещества серо-зелёного цвета с характерным запахом марихуаны», – говорится в сообщении.
Хозяин дома заявил, что нашел боеприпасы и порох возле железнодорожного полотна в мае 2022 года, а коноплю сорвал в 2023 году на поле, высушил и измельчил для личного употребления.
Наркотики отправили на экспертизу, а порох и патроны помещены в камеру хранения вещественных доказательств.
«Плановая комплексная межведомственная работа по выявлению фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов в Херсонской области продолжается», – добавили в полиции.
Херсон, Зоя Осколкова
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