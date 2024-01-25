Найдены черные ящики сбитого под Белгородом Ил-76

Военные нашли оба бортовых самописца с самолета Ил-76 ВКС России, сбитого ВСУ в Белгородской области. Черные ящики в хорошем состоянии, их можно расшифровать, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Найдены оба черных ящика: прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Заниматься расшифровкой будут специалисты Минобороны РФ.

«Состояние обоих бортовых самописцев позволяет их расшифровать. Они будут доставлены спецрейсом в пятницу в специальную лабораторию Минобороны, где и будет проходить их расшифровка», – сказал собеседник.

Накануне ВСУ двумя ракетами ЗРК сбили военно-транспортный самолет, перевозивший украинских военнопленных в Белгород для обмена. На борту находились 65 боевиков, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

Губернатор Белгородской области подтвердил, что летчики ценой жизни увели самолет от поселения, спасая жизни мирных граждан. «Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям летчиков самолет не упал в черте села Яблоново. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах!» – написал глава региона в своем блоге.

Минобороны РФ сообщило, что Киев знал о пассажирах самолета, поскольку дата и место обмена пленными были согласованы с украинской стороной, пленные боевики традиционно переправлялись в Белгород, откуда их отвозили к КПП «Колотиловка».

Киевский режим пытался отрицать причастность к гибели 74 человек, но генштаб Украины пригрозил «и дальше принимать меры по уничтожению средств военно-транспортной авиации».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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