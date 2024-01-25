На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены элементы ракеты

На месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам представителя служб, эти фрагменты подтверждают внешнее воздействие на самолет, они будут направлены на экспертизу.

Собеседник агентства добавил, что военные, следователи и криминалисты ведут поиск фрагментов самолета и металлических конструкций на большой территории.

Ранее стало известно, что специалисты обнаружили на месте катастрофы оба бортовых самописцев с Ил-76.

Радиостанция France Info сегодня сообщила со ссылкой на источник, что российский военно-транспортный самолет мог быть сбит из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, ранее переданного ВСУ.

По данным Минобороны России, ВСУ сбили Ил-76 в среду, 24 января, в Белгородской области двумя ракетами из ЗРК, дислоцированного в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. На борту были 74 человека – 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли. Пленных украинцев везли для обмена. В российском военном ведомстве заявляли, что Киев знал о перевозке пленных для обмена.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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