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Пятница, 26 января 2024, 12:25 мск

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В Черкесске сириец с женой россиянкой организовали наркокартель

В Карачаево-Черкесии правоохранительные органы раскрыли наркокартель, организованный сирийцем и его женой россиянкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

28-летний Барсел Дарвиш приехал в Россию из Сирии в 2022 году. Он женился на россиянке и получил российское гражданство. Супруги организовали незаконный бизнес по продаже наркотиков, к участию в котором привлекли граждан Египта.

Запрещенные вещества реализовывались через наркошоп в даркнете. Иностранцы-курьеры делали закладки с наркотиками в Москве, Подмосковье и других регионах страны.

В настоящее время задержаны пять членов банды. Возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками и по факту создания преступного сообщества.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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