Под Белгородом украинский дрон сбросил бомбу рядом с ФАПом

Белгородская область в четвертый раз за день подверглась атаке с украинской стороны. Отправленный ВСУ беспилотник сбросил бомбу рядом с фельдшерским пунктом в Гайворонском округе и около жилых домов в Борисовском районе.
Дважды дроны-камикадзе сбрасывали бомбы в селе Богун-Городок, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате двух сбросов взрывных устройств пострадавших нет, осколками повреждены два легковых автомобиля и выбиты окна в одном частном домовладении», – перечислил глава региона в своем блоге.
В результате атаки на село Мокрая Орловка также пострадал автомобиль. Никто из мирных жителей не ранен.
«Взрывное устройство было сброшено на машину, стоящую рядом с ФАПом. Никто не пострадал. Авто разбито», – сообщил губернатор.
Он заверил, что оперативные службы выехали на места происшествия.
Ранее днем в результате обстрела хутора Панков Шебекинского городского округа повреждена ЛЭП, а в результате атаки дрона на село Тишанка Волоконовского района – объект связи.
Белгород, Наталья Рязанова
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