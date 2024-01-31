Под Белгородом украинский дрон сбросил бомбу рядом с ФАПом

Белгородская область в четвертый раз за день подверглась атаке с украинской стороны. Отправленный ВСУ беспилотник сбросил бомбу рядом с фельдшерским пунктом в Гайворонском округе и около жилых домов в Борисовском районе.

Дважды дроны-камикадзе сбрасывали бомбы в селе Богун-Городок, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате двух сбросов взрывных устройств пострадавших нет, осколками повреждены два легковых автомобиля и выбиты окна в одном частном домовладении», – перечислил глава региона в своем блоге.

В результате атаки на село Мокрая Орловка также пострадал автомобиль. Никто из мирных жителей не ранен.

«Взрывное устройство было сброшено на машину, стоящую рядом с ФАПом. Никто не пострадал. Авто разбито», – сообщил губернатор.

Он заверил, что оперативные службы выехали на места происшествия.

Ранее днем в результате обстрела хутора Панков Шебекинского городского округа повреждена ЛЭП, а в результате атаки дрона на село Тишанка Волоконовского района – объект связи.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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