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Четверг, 1 февраля 2024, 09:49 мск

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Более 300 тысяч жителей Ростовской области оказались в зоне подтопления

В Ростовской области в зоне подтопления из-за подъема уровня грунтовых вод оказались около 300 тысяч человек. Вода затопила подвалы и цокольные этажи многоквартирных домов, парки, улицы и пешеходные переходы.

ЧП с подтоплением произошло из-за рекордного количества выпавших в регионе осадков. Их объем с ноября по январь превышал норму на 100-300%, свидетельствуют данные Росгидромета. Это привело к резкому подъему уровня грунтовых вод, пишут «Известия».

В частности, в зоне подтопления оказались жители Батайска, Азова, Аксая, Ростова-на-Дону и некоторых других прилегающих территорий. В областном правительстве заявили, что реагируют на все поступающие от жителей заявки – воду с подтопленных территорий откачивают и расчищают ливнеотводы.

«Всего по области с 27 декабря 2023 года откачано более 82 тыс. куб. м грунтовых вод. Ставится на учет и передается в бессрочное пользование водопонижающая дренажная система города, разрабатывается единая схема отведения вод. Обустраивается водоотводной канал протяженностью более 500 м», – сказали в ведомстве.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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