Из США депортируют россиянина, прилетевшего без билета и визы

США собираются депортировать гражданина России, который прилетел из Копенгагена без билета и визы. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

По данным издания, россиянин был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса в начале ноября. Пассажир не смог пройти паспортный контроль, так как у него не было каких-либо документов – паспорта, визы и авиабилета. Он не смог объяснить, как так получилось, при этом его имя не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов.

Задержанного оставили под стражей на период разбирательства. Обвинитель просил приговорить нелегального мигранта к шести месяцам тюрьмы, однако адвокатам удалось убедить судью смягчить наказание до срока, который россиянин уже пробыл в заключении – 93 дня.

Гражданин РФ был задержан иммиграционной и таможенной службой и в дальнейшем будет депортирован из Штатов. Кроме того, он должен выплатить Скандинавским авиалиниям 2174 доллара в качестве компенсации за билет из Копенгагена в Лос-Анджелес.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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