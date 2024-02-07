Буданов* и еще несколько военачальников ВСУ пополнили список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* в реестр экстремистов и террористов, следует из данных на сайте ведомства.

Кроме того, в список экстремистов и террористов попали командующие Военно-морскими силами и Военно-воздушными войсками Украины Алексей Неижпапа* и Николай Олещук*, а также командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк*, один из организаторов атак БПЛА на российские регионы.

ФСБ ранее заявляла, что Буданов* является организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Тогда жертвами подрыва грузовика на мосту стали четыре человека. Следственный комитет подтвердил версию спецслужб.

В октябре 2023 года СК РФ обвинил Буданова* и еще нескольких украинских военачальников в атаках беспилотников на регионы России.

В конце декабря Басманный суд Москвы второй раз заочно арестовал Буданова* по обвинению в причастности к 104 террористическим актам на территории РФ.

Напомним, накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича*, который ранее был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и объявлен в международный розыск. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).

* Внесен в список террористов и экстремистов

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube