Данилов отрицал, что в сбитом Ил-76 были пленные из ВСУ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в сбитом над Белгородской областью Ил-76 не было украинских пленных. И поставил под сомнение, что самолет сбили ВСУ.

По мнению Данилова, после крушения борта с большим числом пассажиров на земле было бы много следов. Он уверен, что российская сторона использовала бы кадры с места падения самолета, но этого не было.

«Они обязательно бы этим воспользовалась, все засняли. И поле было бы все красное от крови. Такого там не было. Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет», – заявил чиновник в беседе с изданием «Бабель».

Он добавил, что украинским властям не известна судьба пленных, о гибели которых сообщила российская сторона. Данилов призвал не быть категоричными в вопросе того, по чьей вине самолет упал.

По данным Минобороны РФ, российский Ил-76 был сбит днем 24 января двумя ракета, выпущенными из подконтрольного ВСУ района в Харьковской области. В результате погибли все, кто был на борту: 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Украинских боевиков везли для обмена пленными, который был согласован с Киевом и традиционно проводился на границе вблизи Белгорода.

Французская военная разведка выяснила, что Ил-76 был сбит батареей украинского ПВО ракетами класса «земля-воздух» Patriot. Выстрел произведен с расстояния около 50 км. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, заявил, что США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому самолету.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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