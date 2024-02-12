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Понедельник, 12 февраля 2024, 14:29 мск

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Четыре жителя Херсонской области отравились насмерть неизвестной жидкостью

В Херсонской области четыре человека скончались после застолья, во время которого пили неизвестную жидкость. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Трагедия случилась в Горностаевке. Четверо взрослых распивали спиртные напитки. 30-летняя мать четверых детей скончалась до приезда скорой. Ее супруг и сестра умерли в больнице, не приходя в сознание, четвертый пострадавший скончался спустя сутки.

Экспертиза установит, что стало причиной смерти. Предположительно, участники застолья употребили антисептик для рук.

В результате без матери остались четверо детей, самому младшему из которых еще не исполнилось трех лет, старшему – 10 лет. Алексеенко добавил, что органы опеки попытаются отыскать родственников, либо подберут малышам новую семью.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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