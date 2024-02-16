ПВО сбила пять украинских дронов над Белгородщиной и Черным морем

Российская система ПВО помешала украинской атаке на центральные районы РФ и черноморский регион. Отправленные ВСУ дроны были сбиты, сообщили в Минобороны России.
В ночь на 16 февраля киевский режим попытался совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (один БПЛА) и над акваторией Черного моря (четыре БПЛА)», – говорится в сообщении МО РФ.
Накануне ВСУ атаковали дронами нефтебазы по Курском и Белгородом. Система ПВО сумели сбить беспилотник над Белгородской областью. Второй дрон стал причиной пожара на нефтебазе в Курском районе. Пожарные боролись с огнем почти сутки, но смогли полностью ликвидировать открытое горение.
Москва, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»