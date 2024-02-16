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Пятница, 16 февраля 2024, 08:08 мск

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ПВО сбила пять украинских дронов над Белгородщиной и Черным морем

Российская система ПВО помешала украинской атаке на центральные районы РФ и черноморский регион. Отправленные ВСУ дроны были сбиты, сообщили в Минобороны России.

В ночь на 16 февраля киевский режим попытался совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (один БПЛА) и над акваторией Черного моря (четыре БПЛА)», – говорится в сообщении МО РФ.

Накануне ВСУ атаковали дронами нефтебазы по Курском и Белгородом. Система ПВО сумели сбить беспилотник над Белгородской областью. Второй дрон стал причиной пожара на нефтебазе в Курском районе. Пожарные боролись с огнем почти сутки, но смогли полностью ликвидировать открытое горение.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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