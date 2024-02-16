Спецпрокурор США обвинил во лжи информатора по делу Хантера Байдена

Спецпрокурор Дэвид Вайс обвинил в даче ложных показаний бывшего информатора ФБР по делу Хантера Байдена. Рассказ был сфабрикован, чтобы сфокусировать внимание на подозрениях во взяточничестве Джо Байдена и его сына, заявили в прокуратуре.

Правоохранители задержали 43-летнего Александра Смирнова в аэропорту Лас-Вегаса, куда он прибыл из-за границы. Мужчине предъявили обвинение во лжи ФБР и создании фальшивых записей.

По версии обвинения, действующий президент Джо Байден и его сын Хантер встречались с представителями украинской энергетической компании Burisma Holdings, но в другое время и по другому поводу, чем указал информатор. Байдены якобы пытались навязать компании свои услуги, а не обсуждали взятки, передает CNN.

Прокурор отметил, что в Конгрессе несколько месяцев вели расследование об импичменте президенту на основе ложных показаний и записей. Представленные Смирновым доказательства, которые теперь объявлены ложными, были среди материалов, на опубликовании которых настаивали конгрессмены в попытке доказать коррупцию в семье Байдена.

Хантер Байден стал первым в истории США президентским сыном, которому предъявлено уголовное обвинение. Прокуратура считает, что он обманом заставил торговца оружием продать ему в октябре 2018 года пистолет Colt Cobra. Позже прокуратура обвинила Хантера Байдена в подаче поддельных деклараций и неуплате налогов в сумме 1,4 млн долларов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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