СКР возбудил дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Белгороду

Уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) возбуждено после вчерашнего удара ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил Следственный комитет России.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела «установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры», – говорится в сообщении ведомства.

«Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка», – подчеркнули в СКР.

Днем 15 февраля ВСУ обстреляли Белгороду из РСЗО «Вампир». Силы ПВО сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов. При ракетном ударе погибли семь человек, в том числе годовалая девочка, ранены 19 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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