ФСИН направила комиссию в ямальскую колонию, где скончался Навальный

Комиссия из центрального аппарата ФСИН отправляется в ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе, где сегодня скончался Алексей Навальный*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А.А.* в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России», – сказано в сообщении.

Ранее в пятницу пресс-служба УФСИН по ЯНАО сообщила, что Алексей Навальный* скончался после прогулки.

Следователи проверят обстоятельства смерти Навального* в ИК-3 в ямальском поселке Харп, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по ЯНАО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину, который сейчас находится в Челябинске, доложили о смерти Навального*. По его словам, о случившемся было доложено из Москвы. Песков отметил, что сейчас ФСИН «занимается всеми проверками, выяснениями». «Каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми ФСИН руководствуется», – заявил пресс-атташе Кремля. Комментируя появившиеся в СМИ данные о том, что у Навального мог оторваться тромб, Песков сказал, что не знает, правда ли это. «Должны медики выяснить», – отметил он.

* Включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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