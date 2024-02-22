Иностранец вез в Якутию в поезде шесть килограммов гашиша в виде шоколада

Якутская транспортная полиция задержала 60-летнего пассажира, который провозил наркотическое вещество. Попался преступник на том, что курил в тамбуре.

Полицейские заметили, что мужчина заметно нервничал, когда на него составляли административный протокол по ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака». Тогда правоохранители решили досмотреть багаж пассажира.

В результате были изъяты шесть килограммов гашиша, замаскированного под шоколад. Мужчина рассказал, что ему предложили перевезти груз из Москвы в Якутию за вознаграждение. Он должен был встретиться в пункте назначения с посредником и передать ему наркотики.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Проводится расследование», – сообщает «МВД Медиа».

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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