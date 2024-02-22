российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 февраля 2024, 13:38 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Иностранец вез в Якутию в поезде шесть килограммов гашиша в виде шоколада

Якутская транспортная полиция задержала 60-летнего пассажира, который провозил наркотическое вещество. Попался преступник на том, что курил в тамбуре.

Полицейские заметили, что мужчина заметно нервничал, когда на него составляли административный протокол по ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака». Тогда правоохранители решили досмотреть багаж пассажира.

В результате были изъяты шесть килограммов гашиша, замаскированного под шоколад. Мужчина рассказал, что ему предложили перевезти груз из Москвы в Якутию за вознаграждение. Он должен был встретиться в пункте назначения с посредником и передать ему наркотики.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Проводится расследование», – сообщает «МВД Медиа».

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В Краснодаре четверо подростков отравились неизвестным веществом / В подпольной лаборатории в Красноярске изъяли три тонны наркосодержащей жидкости / В Санкт-Петербурге у контрабандистов изъяли более 600 кг кокаина / В Тамбове осудят 19 фигурантов 92 уголовных дел о наркопреступлениях / В Черкесске сириец с женой россиянкой организовали наркокартель / У жителя Херсонской области нашли 200 патронов, 20 снарядов для зенитки и наркотики / В Красноярске полицейские за взятку подменили наркотики на муку / В Санкт-Петербурге подросток попал в больницу после вечеринки с наркотиками

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Наркотики,