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Четверг, 22 февраля 2024, 13:51 мск

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В Краснодаре четверо подростков отравились неизвестным веществом

В Краснодаре четверо подростков отравились неизвестным веществом и были госпитализированы. Прокуратура и полиция проводят проверку.

Троих несовершеннолетних мальчиков и 18-летнюю девушку в бессознательном состоянии обнаружили прохожие около подъезда дома на улице 70-летия Октября. «Молодых людей доставили в медицинское учреждение с диагнозом отравление неизвестным веществом. В настоящее время жизни данных лиц ничего не угрожает», – сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В полиции отметили, что двое подростков (16 и 17- лет) состоят на профилактическом учете. Предварительно, со слов самих молодых людей, они употребили жидкое вещество, после чего им стало плохо.

О начале проведения проверки заявили и в прокуратуре. «В ходе проверки органами прокуратуры края будет дана оценка исполнению уполномоченными органами, в том числе образовательными организациями требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителями по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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