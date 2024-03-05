Житель Тверской области сажал картошку с наркотиками

В Тверской области поймали наркодилера, который прятал метадон в картофельных клубнях. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«Сотрудники наркоконтроля МО МВД России «Вышневолоцкий» в ходе реализации оперативных материалов на улице Ямская в Вышнем Волочке задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в попытке сбыта запрещенного вещества», – говорится в сообщении.

В ходе обыска у мужчины изъяли 14 клубней картофеля и жестяную банку из-под напитка, внутри которых были спрятаны свертки с кристаллическим веществом. Экспертиза подтвердила, что это был метадон общей массой 1,53 грамма.

Задержанный признался, что собирался делать тайники с закладками. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Тверь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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