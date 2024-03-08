ВСУ атаковали Волгоградскую область 15-ю беспилотниками

Сегодня в течение ночи и утром были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам в Волгоградской области. Как следует из сообщений министерства обороны РФ, в общей сложности было сбито 15 БпЛА.

В частности, в течение ночи дежурными средствами ПВО было уничтожено одиннадцать БпЛА. Около 07.00 мск была предпринята попытка новой атаки. Было сбито ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что утром беспилотники были сбиты в Городищенском районе. «Приняты меры по обеспечению безопасности жителей. Жертв и разрушений нет», – уточнил глава региона.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube