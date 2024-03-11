В Калужской области студент планировал устроить теракт в здании суда

В Калужской области задержали студента по подозрению в подготовке теракта. Целью было здание районного суда. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot» со ссылкой на правоохранительные органы.

19-летний учащийся калужского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения приготовил составляющие взрывного устройства. В комнате студента нашли ацетон, селитру, бутылку электролита для кислотных аккумуляторов и коробок из-под спичек с готовой зажигательной смесью.

Предположительно, юноша собирался поджечь или взорвать здание Калужского районного суда на Кутузова. По версии сотрудников спецслужб, он планировал устроить теракт на религиозной почве, ранее студента завербовали радикальные исламисты.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на теракт» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

Калуга, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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