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Четверг, 14 марта 2024, 15:33 мск

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В Нижегородской области грабители отрубили голову пенсионерке

В Ветлуге Нижегородской области обнаружили тело 69-летней женщины, которой отрубили голову. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

С пенсионеркой расправились в частном доме. Руки погибшей были связаны, голова отрублена, на теле видны следы побоев.

Предположительно, на женщину напали грабители, которые хотели выпытать, где она прячет ценные вещи. В доме хранилось много старинных предметов и антиквариата.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). «Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», – сообщили в региональном управлении СКР.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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Метки / Убийства

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