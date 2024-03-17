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Воскресенье, 17 марта 2024, 18:37 мск

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Провокация в Приднестровье: дрон-камикадзе атаковал воинскую часть

Фото: t.me/tv_pmr

Сегодня в Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть, дислоцированную в Тирасполе. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР).

«Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны «Клеверного моста», – говорится в сообщении МГБ ПМР, которое цитирует РИА «Новости».

Как уточняется, жертв в результате атаки нет. На месте ЧП работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

Ранее МГБ ПМР заявляло, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.

Тирасполь, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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