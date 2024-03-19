российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 марта 2024, 11:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Кузбассе пенсионер застрелил жену и сына из охотничьего ружья

В Кемеровской области 66-летний мужчина убил жену и сына. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Конфликт произошел в семье, проживающей в городе Прокопьевске. Глава семейства, вооружившись охотничьим ружьем, произвел выстрел в область груди 27-летнего сына, а затем выстрелил в голову своей 55-летней супруги. Оба пострадавших скончались.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления. Назначается комплекс необходимых судебных экспертиз.

«В ходе проведенных сотрудниками СК России и ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу следственных и оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Убийства

В Татарстане пенсионер зарубил топором и расчленил знакомую / ВСУ убили двух и ранили четырех человек под Белгородом / В Тульской области подросток убил одноклассника из-за ревности / ЦАХАЛ убила 20 и ранила 155 человек в очереди за гуманитарной помощью / В Нижегородской области грабители отрубили голову пенсионерке / ЦАХАЛ убила дроном палестинца, приняв его велосипед за ракетную установку / Житель Ленобласти расправился с родителями и сжег дом-самострой перед визитом приставов / Девять человек ранены при обстреле Донецка и Горловки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,