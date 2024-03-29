В ЛНР задержан украинский наводчик

Управление ФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) в пятницу, 29 марта, сообщило о задержании мужчины, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о местах дислокации российских военных и техники в зоне специальной военной операции.

В сообщении пресс-службы ведомства, в частности, говорится: «Житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществлял собирание и передачу сотрудникам Службы безопасности Украины сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции».

«Я увидел, как стоит военная техника РФ – «Камазы», военные. Я это запомнил. Пришел домой. Через Telegram-бот, созданный спецслужбами Украины, подал геометку – ту, которую выбрал. Буквально две минуты спустя мне поступает сообщение, от какого-то нового контакта, ранее мне неизвестного, Дима. После непосредственного общения с Дмитрием я понял, что это СБУ Украины. После этого он давал мне методы конспирации: что и как делать, удалять, не удалять», – сказал на допросе задержанный.

Луганск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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