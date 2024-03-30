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Суббота, 30 марта 2024, 15:19 мск

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В результате обстрела ВСУ получили ранения двое жителей Брянской области

Вооруженные формирования Украины обстреляли территорию поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области, в результате чего двое местных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы произвели обстрел территории поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки двое жителей получили легкие ранения. В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – уточнил брянский губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела частично повреждены два многоквартирных и несколько частных жилых домов, производственное помещение, нарушено энергоснабжение. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил Богомаз.

Ранее сегодня, согласно сообщению главы Брянской области, ВСУ атаковали поселок Запесочье Погарского района. «Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично поврежден один жилой дом, автомобиль и сельхозтехника», – отметил глава региона.

Брянск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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