На Белгородской областью сбит ещё один беспилотник: из-за обстрела ВСУ повреждена линия электропередачи

Сегодня около 14:00 мск пресечена третья попытка за день совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам в Белгородской области. Как сообщило министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен.

В то же время, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа.

«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты 3 населенных пунктов: хуторов Мухин и Панков, а также посёлка Первомайский», – уточнил Гладков.

По его словам, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны.

Ранее сегодня ВСУ также пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. Средствами ПВО были сбиты два вражеских аппарата.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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