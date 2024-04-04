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Четверг, 4 апреля 2024, 10:04 мск

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В Красноярске подростки обнаружили перемотанный скотчем труп

В Красноярске подростки обнаружили мертвого человека. Тело было завернуто в плед и обмотано скотчем. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Группа подростков нашла труп возле мусорных баков на улице 60 лет Октября. Подозрительный сверток был прикопан в землю и крикрыт снегом.

Прибывшие на место криминалисты установили, что человек скончался довольно давно, останки частично превратились в скелет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Устанавливаются личность погибшего и причины смерти, проводится расследование.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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