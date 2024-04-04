В Красноярске подростки обнаружили перемотанный скотчем труп

В Красноярске подростки обнаружили мертвого человека. Тело было завернуто в плед и обмотано скотчем. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Группа подростков нашла труп возле мусорных баков на улице 60 лет Октября. Подозрительный сверток был прикопан в землю и крикрыт снегом.
Прибывшие на место криминалисты установили, что человек скончался довольно давно, останки частично превратились в скелет.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Устанавливаются личность погибшего и причины смерти, проводится расследование.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»