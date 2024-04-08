В Оренбуржье из-за перелива воды через дамбу эвакуируют жителей еще одного города

В городе Новотроицке Оренбургской области вода перелилась через защитную дамбу, началась частичная эвакуация. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Новотроицк расположен в 20 км к югу-западу от затопленного Орска.

«Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения», – написал Паслер в своем телеграм-канале.

Глава области добавил, что в настоящее время уровень воды находится на отметке 8,5 метров. «Спецтехника и службы на месте. Ситуация под контролем», – заверил он.

Дамба в Новотроицке была построена после масштабного половодья 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье.

Как сообщал «Новый День», в Оренбургской области сложилась сложная паводковая ситуация. На состоянию на утром 8 апреля в Орске уровень воды в реке Урал начал снижаться, а в районе Оренбурга он продолжает расти. Мэр Оренбурга Сергей Салмин спрогнозировал беспрецедентное наводнение в городе.

Новотроицк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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