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Вторник, 16 апреля 2024, 12:54 мск

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В Адыгее охранник застрелил сотрудника «Почты России» и расчленил его

В Адыгее охранник отделения «Почты России» убил сотрудника и избавился от трупа, расчленив его. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

По данным канала, конфликт между сотрудником ФГУП «Охрана» Росгвардии и программистом «Почты России» произошел вечером 14 апреля. Охранник выстрелил в оппонента, ранение оказалось смертельным.

Затем убийца расчленил труп и выбросил в мусорный контейнер. Останки обнаружили на следующий день на полигоне бытовых отходов.

Подозреваемого задержали. Он заявил, что коллега выхватил у него пистолет, чтобы рассмотреть, а когда владелец пытался забрать оружие, произошел случайный выстрел. Проводится расследование.

Майкоп, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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