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Пятница, 19 апреля 2024, 16:03 мск

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В Самарской области подростки пытались поджечь вертолет на военном аэродроме

В Самарской области задержали 16-летних подростков за попытку поджога военного вертолета. Юноши заявили, что действовали по заданию украинского куратора.

Подростки были задержаны на территории военного аэродрома «Кряж», где они пытались поджечь вертолет Ми-8, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Задержанные признались, что действовали по заданию спецслужб Украины. Кроме того, установлено, что юноши ранее организовывали и другие диверсии: подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, сотовую вышку в Тольятти и поезд на станции «Жигулевское Море».

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ «Теракт».

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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