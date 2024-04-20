Средства ПВО перехватили 50 украинских дронов в восьми регионах России

Минувшей ночью ВСУ предприняли массовую атакую с помощью беспилотников по территории России. Средства противовоздушной обороны перехватили 50 дронов. По последним данным, погибли два человека. Кроме того, объекты инфраструктуры получили повреждения.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БПЛА из которых: двадцать шесть – над территорией Белгородской области; десять – над территорией Брянской области; восемь – над территорией Курской области; два – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей», – сообщили в Министерстве обороны.

В Белгородской области сброшенная с БПЛА бомба попала в частный дом в селе Пороз Грайворонского городского округа. «К большому горю, погибли два мирных жителя – женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. Оперативные службы находятся на месте, добавил глава региона.

В Смоленской области обломки сбитых беспилотников упали на объект топливно-энергетического комплекса и спровоцировали возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. «В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения по пострадавшим уточняются», – сообщил губернатор Василий Анохин.

В Брянской области при падении сбитого БПЛА произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры. «На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК «Центр ПАО «Россети», которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей», – рассказал глава региона Александр Богомаз.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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